Врачи получили еще 20 тыс. бесплатных поездок в такси — Минздрав

Врачи семи областных центров Украины получили 20 тыс. дополнительных бесплатных поездок.
В условиях карантина медицинские работники как никогда нужны на своих рабочих местах, а ограничения в работе общественного транспорта часто препятствует этому.
Такая услуга заработает в семи городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.
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В Минздраве поблагодарили за предоставленную возможность и призвали представителей бизнеса приобщаться к помощи в общей борьбе с коронавирусом Covid-19.
О бесплатных транспортных услугах по перевозке медицинских работников к рабочим местам во время карантина первыми в Минздраве договорились с компанией Uber. Тогда договоренность предполагала проведение 10 тыс. поездок.