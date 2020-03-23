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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Врачи получили еще 20 тыс. бесплатных поездок в такси — Минздрав

Врачи семи областных центров Украины получили 20 тыс. дополнительных бесплатных поездок.

В условиях карантина медицинские работники как никогда нужны на своих рабочих местах, а ограничения в работе общественного транспорта часто препятствует этому.

Такая услуга заработает в семи городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

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В Минздраве поблагодарили за предоставленную возможность и призвали представителей бизнеса приобщаться к помощи в общей борьбе с коронавирусом Covid-19.

О бесплатных транспортных услугах по перевозке медицинских работников к рабочим местам во время карантина первыми в Минздраве договорились с компанией Uber. Тогда договоренность предполагала проведение 10 тыс. поездок.

Фото: Dreamstime

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