На Кабмин Гончарука завели дело из-за игнорирования письма СНБО об экспорте масок

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабмина Алексея Гончарука при осуществлении мер, которые были направлены на противодействие коронавирусу.

— Заместителем генерального прокурора — руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров Украины, — говорится в сообщении.

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31 января и 8 февраля 2020 года секретарь СНБО Алексей Данилов направил Гончаруку письмо, в котором говорилось о необходимости ограничить экспорт продукции, которая может быть использована при реализации противоэпидемических мероприятий в Украине с целью недопущения распространения случаев коронавируса.

Однако Кабмин проигнорировал предложение.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука и проголосовала пакетом за новый состав Кабмина. Новым премьер-министром назначили Дениса Шмыгаля.