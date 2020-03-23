На Кабмін Гончарука завели справу через ігнорування листа РНБО про експорт масок

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості посадових осіб Кабміну Олексія Гончарука під час здійснення заходів, які були спрямовані на протидію коронавірусу.

– Заступником генерального прокурора-керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості посадових осіб Кабінету міністрів України, – йдеться в повідомленні.

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31 січня та 8 лютого 2020 року секретар РНБО Олексій Данилов надіслав Гончаруку листа, в якому йшлося про необхідність обмежити експорт продукції, яка може бути використана для реалізації протиепідемічних заходів в Україні з метою недопущення поширення випадків коронавірусу.

Однак Кабмін проігнорував пропозицію.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Гончарука і проголосувала пакетом за новий склад Кабміну. Новим прем’єр-міністром призначили Дениса Шмигаля.