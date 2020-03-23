Не время искать крайних: Гончарук объяснил отсутствие запрета на экспорт масок

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук ответил на обвинения в халатности при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу.

По его словам, запрет экспорта продукции, пригодной для реализации противоэпидемических мероприятий, Кабинет министров планировал при условии диагностирования первого случая инфицирования коронавирусом.

— Это произошло 3 марта, а уже на следующий день сменили правительство. Запрет новые чиновники ввели через неделю, как мы и рассматривали в одном из сценариев. Сейчас точно не лучшее время искать крайних, — написал Гончарук.

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Экс-премьер также добавил, что правительство под его руководством было в активной коммуникации со специалистами Всемирной организации здравоохранения, создали штаб, который следил за ситуацией с коронавирусаом и разработали алгоритм действий.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабмина Гончарука при осуществлении мероприятий, которые были направлены на противодействие коронавирусу.

В САП заявили, что Кабмин проигнорировал письмо секретаря СНБО Алексея Данилова о необходимости ограничения экспорта продукции, которая может быть использована для реализации противоэпидемических мероприятий в Украине.