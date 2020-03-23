Не час шукати крайніх: Гончарук пояснив відсутність заборони на експорт масок

Колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук відповів на звинувачення у недбалості під час здійснення заходів спрямованих на протидію коронавірусу.

За його словами, заборону експорту продукції, придатної для реалізації протиепідемічних заходів, Кабінет міністрів планував за умови діагностування першого випадку інфікування коронавірусом.

– Це сталось 3-го березня, а вже наступного дня змінили уряд. Заборону нові урядовці ввели за тиждень, як ми й розглядали в одному зі сценаріїв. Зараз точно не найкращий час шукати крайніх, – написав Гончарук.

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Екс-прем’єр також додав, що уряд під його керівництвом був в активній комунікації з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров’я, створив штаб, який слідкував за ситуацією з коронавірусом та розробив алгоритм дій.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості посадових осіб Кабміну Гончарука під час здійснення заходів, які були спрямовані на протидію коронавірусу.

У САП заявили, що Кабмін проігнорував листа секретаря РНБО Олексія Данілова щодо необхідності обмеження експорту продукції, яка може бути використана для реалізації протиепідемічних заходів в Україні.