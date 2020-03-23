PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пункты пропуска на границе Украины, которые можно пересечь на авто (СПИСОК)

Украина и соседние страны ввели ограничения относительно пересечения границы из-за распространения Covid-19, однако некоторые пункты пропуска функционируют, но только для автомобилей.

Госпогранслужба обнародовала перечень.

На границе с Беларусью:

  • в Черниговской области — Сеньковка-Веселовка, Новые Яриловичи-Новая Гута, Славутич-Комарин;
  • в Киевской области — Вильча-Александровка;
  • в Житомирской области — Выступовичи-Новая Рудня;
  • в Ровенской области — Городище-Верхний Теребежв, Прикладники-Невель;
  • на Волыни — Дольск-Мохро, Доманово-Мокраны, Пулемец-Томашовка.

Читайте: Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения

На границе с Польшей:

  • во Львовской области — Рава-Русская-Гребенное и Краковец-Корчова;
  • на Волыни — Ягодин-Дорохуск.

На границе со Словакией:

  • на Закарпатье — Малый Березный-Убля, Ужгород-Вишнее-Немецкое.

На границе с Венгрией:

  • на Закарпатье — Лужанка-Берегшурань, Вилок-Тисабеч, Косино-Барабаш, Звонково-Лонья и Чоп (Тиса)-Захонь.

На границе с Румынией:

  • на Закарпатье — Дьяково-Халмеу;
  • в Черновицкой области — Порубное-Сирет.

На границе с Молдовой:

  • в Одесской области — Паланка-Маяки-Удобное, Староказачье-Тудора, Рени-Джюрджюлешть, Табаки-Мирное;
  • в Винницкой области — Могилев-Подольский-Отач;
  • в Черновицкой области — Россошаны-Бричень, Мамалыга-Кривая.

На границе с Россией:

  • в Харьковской области — Чугуновка-Вериговка, Плетеневка-Шебекино, Гоптовка-Нехотеевка;
  • в Сумской области – Великая Писаревка-Грайворон, Юнаковка-Суджа, Бачевск-Троебортное, Екатериновка-Крупец;
  • в Черниговской области — Гремяч-Погар, Сеньковка-Новые Юрковичи;
  • в Луганской области — Меловое-Чертково, Просяное-Бугайовка, Танюшовка-Ровеньки.
Пункти пропуску на кордоні України, які можна перетнути на авто

Фото: ДПСУ

Напомним, Министерство иностранных дел ищет спонсоров для оказания материальной помощи украинцам, которые не могут вернуться в Украину из-за карантина.

Источник: Госпогранслужба

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка