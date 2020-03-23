Пункты пропуска на границе Украины, которые можно пересечь на авто (СПИСОК)

Украина и соседние страны ввели ограничения относительно пересечения границы из-за распространения Covid-19, однако некоторые пункты пропуска функционируют, но только для автомобилей.

Госпогранслужба обнародовала перечень.

На границе с Беларусью:

в Черниговской области — Сеньковка-Веселовка, Новые Яриловичи-Новая Гута, Славутич-Комарин;

в Киевской области — Вильча-Александровка;

в Житомирской области — Выступовичи-Новая Рудня;

в Ровенской области — Городище-Верхний Теребежв, Прикладники-Невель;

на Волыни — Дольск-Мохро, Доманово-Мокраны, Пулемец-Томашовка.

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На границе с Польшей:

во Львовской области — Рава-Русская-Гребенное и Краковец-Корчова;

на Волыни — Ягодин-Дорохуск.

На границе со Словакией:

на Закарпатье — Малый Березный-Убля, Ужгород-Вишнее-Немецкое.

На границе с Венгрией:

на Закарпатье — Лужанка-Берегшурань, Вилок-Тисабеч, Косино-Барабаш, Звонково-Лонья и Чоп (Тиса)-Захонь.

На границе с Румынией:

на Закарпатье — Дьяково-Халмеу;

в Черновицкой области — Порубное-Сирет.

На границе с Молдовой:

в Одесской области — Паланка-Маяки-Удобное, Староказачье-Тудора, Рени-Джюрджюлешть, Табаки-Мирное;

в Винницкой области — Могилев-Подольский-Отач;

в Черновицкой области — Россошаны-Бричень, Мамалыга-Кривая.

На границе с Россией:

в Харьковской области — Чугуновка-Вериговка, Плетеневка-Шебекино, Гоптовка-Нехотеевка;

в Сумской области – Великая Писаревка-Грайворон, Юнаковка-Суджа, Бачевск-Троебортное, Екатериновка-Крупец;

в Черниговской области — Гремяч-Погар, Сеньковка-Новые Юрковичи;

в Луганской области — Меловое-Чертково, Просяное-Бугайовка, Танюшовка-Ровеньки.

Напомним, Министерство иностранных дел ищет спонсоров для оказания материальной помощи украинцам, которые не могут вернуться в Украину из-за карантина.