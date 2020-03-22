Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения

Министр здравоохранения Украины выступает за введение в стране чрезвычайного положения.

— Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы, — сказал он.