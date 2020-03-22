Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения

Министр здравоохранения Украины выступает за введение в стране чрезвычайного положения.
— Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы, — сказал он.
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По словам министра, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в стране все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены и выполнять советы Минздрава.
Напомним, в Украине зафиксировано 63 случаев заболевания.
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