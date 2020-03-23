Пункти пропуску на кордоні України, які можна перетнути на авто (СПИСОК)

Україна та сусідні країни запровадили обмеження щодо перетину кордону через поширення Covid-19, проте деякі пункти пропуску функціонують, але лише для автомобілів.
Держприкордонслужба оприлюднила перелік.
На кордоні з Білоруссю:
- у Чернігівській області – Сеньківка- Веселівка, Нові Яриловичі-Нова Гута, Славутич-Комарин;
- у Київській області – Вільча-Олександрівка;
- у Житомирській області – Виступовичі-Нова Рудня;
- у Рівненській області – Городище-Верхній Теребежв, Прикладники-Невель;
- на Волині – Дольськ-Мохро, Доманове-Мокрани, Пулемець-Томашівка.
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На кордоні з Польщею:
- у Львівській області – Рава-Руська-Гребенне та Краковець-Корчова;
- на Волині – Ягодин-Дорохуськ.
На кордоні зі Словаччиною:
- на Закарпатті – Малий Березний-Убля, Ужгород-Вишнє-Нємецьке.
На кордоні з Угорщиною:
- на Закарпатті – Лужанка-Берегшурань, Вилок-Тісабеч, Косино-Барабаш, Дзвінкове-Лонья та Чоп (Тиса)-Захонь.
На кордоні з Румунією:
- на Закарпатті – Дякове-Халмеу;
- у Чернівецькій області – Порубне-Сірет.
На кордоні з Молдовою:
- в Одеській області – Паланка-Маяки-Удобне, Старокозаче-Тудора, Рені-Джюрджюлешть, Табаки-Мирне;
- у Вінницькій області – Могилів-Подільський-Отач;
- у Чернівецькій області – Россошани-Брічень, Мамалига-Крива.
На кордоні з Росією:
- у Харківській області – Чугунівка-Вериговка, Плетенівка-Шебекіно, Гоптівка-Нехотєєвка;
- у Сумській області – Велика Писарівка-Грайворон, Юнаківка-Суджа, Бачівськ-Троєбортне, Катеринівка-Крупець;
- у Чернігівській області – Грем’яч-Погар, Сеньківка-Нові Юрковичі;
- у Луганській області – Мілове-Чертково, Просяне-Бугайовка, Танюшівка-Ровеньки.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ шукає спонсорів для надання матеріальної допомоги українцям, які не можуть повернутися в Україну через карантин.