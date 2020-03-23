Пункти пропуску на кордоні України, які можна перетнути на авто (СПИСОК)

Україна та сусідні країни запровадили обмеження щодо перетину кордону через поширення Covid-19, проте деякі пункти пропуску функціонують, але лише для автомобілів.

Держприкордонслужба оприлюднила перелік.

На кордоні з Білоруссю:

у Чернігівській області – Сеньківка- Веселівка, Нові Яриловичі-Нова Гута, Славутич-Комарин;

у Київській області – Вільча-Олександрівка;

у Житомирській області – Виступовичі-Нова Рудня;

у Рівненській області – Городище-Верхній Теребежв, Прикладники-Невель;

на Волині – Дольськ-Мохро, Доманове-Мокрани, Пулемець-Томашівка.

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На кордоні з Польщею:

у Львівській області – Рава-Руська-Гребенне та Краковець-Корчова;

на Волині – Ягодин-Дорохуськ.

На кордоні зі Словаччиною:

на Закарпатті – Малий Березний-Убля, Ужгород-Вишнє-Нємецьке.

На кордоні з Угорщиною:

на Закарпатті – Лужанка-Берегшурань, Вилок-Тісабеч, Косино-Барабаш, Дзвінкове-Лонья та Чоп (Тиса)-Захонь.

На кордоні з Румунією:

на Закарпатті – Дякове-Халмеу;

у Чернівецькій області – Порубне-Сірет.

На кордоні з Молдовою:

в Одеській області – Паланка-Маяки-Удобне, Старокозаче-Тудора, Рені-Джюрджюлешть, Табаки-Мирне;

у Вінницькій області – Могилів-Подільський-Отач;

у Чернівецькій області – Россошани-Брічень, Мамалига-Крива.

На кордоні з Росією:

у Харківській області – Чугунівка-Вериговка, Плетенівка-Шебекіно, Гоптівка-Нехотєєвка;

у Сумській області – Велика Писарівка-Грайворон, Юнаківка-Суджа, Бачівськ-Троєбортне, Катеринівка-Крупець;

у Чернігівській області – Грем’яч-Погар, Сеньківка-Нові Юрковичі;

у Луганській області – Мілове-Чертково, Просяне-Бугайовка, Танюшівка-Ровеньки.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ шукає спонсорів для надання матеріальної допомоги українцям, які не можуть повернутися в Україну через карантин.