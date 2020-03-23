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Факти / Україна

Пункти пропуску на кордоні України, які можна перетнути на авто (СПИСОК)

Україна та сусідні країни запровадили обмеження щодо перетину кордону через поширення Covid-19, проте деякі пункти пропуску функціонують, але лише для автомобілів.

Держприкордонслужба оприлюднила перелік.

На кордоні з Білоруссю:

  • у Чернігівській області – Сеньківка- Веселівка, Нові Яриловичі-Нова Гута, Славутич-Комарин;
  • у Київській області – Вільча-Олександрівка;
  • у Житомирській області – Виступовичі-Нова Рудня;
  • у Рівненській області – Городище-Верхній Теребежв, Прикладники-Невель;
  • на Волині – Дольськ-Мохро, Доманове-Мокрани, Пулемець-Томашівка.

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На кордоні з Польщею:

  • у Львівській області – Рава-Руська-Гребенне та Краковець-Корчова;
  • на Волині – Ягодин-Дорохуськ.

На кордоні зі Словаччиною:

  • на Закарпатті – Малий Березний-Убля, Ужгород-Вишнє-Нємецьке.

На кордоні з Угорщиною:

  • на Закарпатті – Лужанка-Берегшурань, Вилок-Тісабеч, Косино-Барабаш, Дзвінкове-Лонья та Чоп (Тиса)-Захонь.

На кордоні з Румунією:

  • на Закарпатті – Дякове-Халмеу;
  • у Чернівецькій області – Порубне-Сірет.

На кордоні з Молдовою:

  • в Одеській області – Паланка-Маяки-Удобне, Старокозаче-Тудора, Рені-Джюрджюлешть, Табаки-Мирне;
  • у Вінницькій області – Могилів-Подільський-Отач;
  • у Чернівецькій області – Россошани-Брічень, Мамалига-Крива.

На кордоні з Росією:

  • у Харківській області – Чугунівка-Вериговка, Плетенівка-Шебекіно, Гоптівка-Нехотєєвка;
  • у Сумській області – Велика Писарівка-Грайворон, Юнаківка-Суджа, Бачівськ-Троєбортне, Катеринівка-Крупець;
  • у Чернігівській області – Грем’яч-Погар, Сеньківка-Нові Юрковичі;
  • у Луганській області – Мілове-Чертково, Просяне-Бугайовка, Танюшівка-Ровеньки.
Пункти пропуску на кордоні України, які можна перетнути на авто

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ шукає спонсорів для надання матеріальної допомоги українцям, які не можуть повернутися в Україну через карантин.

Джерело: Держприкордонслужба

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