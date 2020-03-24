В так называемой ЛНР боевики убеждают население, что больных коронавирусом нет.

Но на прошлой неделе в Луганске от пневмонии умерли 9 человек, сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны.

— Российские оккупационные администрации пытаются через средства массовой информации убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса нет, — сказано в сообщении.

При этом, скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений переполнены больными с высокой температурой.

Читайте: В Горловке зафиксировали 12 случаев Covid-19

Также скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания.

Однако, по заключению патологоанатомов, причины этих смертей имеют признаки заражения Covid-19, но это запрещено указывать в официальных документах.

Как писали Факты ICTV, на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствии обстрелов двое украинских бойцов ранены.