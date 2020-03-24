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Факты / Украина / Общество

На оккупированной Луганщине от пневмонии умерли 9 человек — разведка

В так называемой ЛНР боевики убеждают население, что больных коронавирусом нет.

Но на прошлой неделе в Луганске от пневмонии умерли 9 человек, сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны.

— Российские оккупационные администрации пытаются через средства массовой информации убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса нет, — сказано в сообщении.

При этом, скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений переполнены больными с высокой температурой.

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Также скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания.

Однако, по заключению патологоанатомов, причины этих смертей имеют признаки заражения Covid-19, но это запрещено указывать в официальных документах.

Как писали Факты ICTV, на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствии обстрелов двое украинских бойцов ранены.

Источник: Минобороны

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