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Факты / Украина

Сутки на Донбассе: семь обстрелов, двое украинских военных ранены

На Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Противник обстрелял украинские позиции вблизи Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Новотошковского и в районе населенного пункта Шумы.

Ранее Факты ICTV писали, что боевики обстреляли участки разведения сил Богдановка-Петровское.

В результате обстрелов один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы.

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