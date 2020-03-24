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Факти / Україна / Суспільство

На окупованій Луганщині від пневмонії померло 9 людей – розвідка

У так званій ЛНР бойовики переконують населення, що хворих на коронавірус немає.

Минулого тижня в Луганську від пневмонії померло 9 осіб, повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

– Російські окупаційні адміністрації намагаються через засоби масової інформації переконати місцеве населення, що осіб із симптомами коронавірусу немає, – сказано у повідомленні.

Водночас, приховується інформація, що інфекційні відділення медичних закладів переповнені хворими з високою температурою.

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Також приховується зростання кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання.

Однак, за висновками патологоанатомів, причини цих смертей мають ознаки притаманні Covid-19, але це заборонено вказувати в офіційних документах.

Як писали Факти ICTV, на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє українських бійців поранені.

Джерело: Міноборони

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