ПЦУ разрешила проводить богослужения без присутствия верующих

ПЦУ разрешила проводить богослужения в храмах священнослужителям, церковнослужителям и певцам без присутствия верующих.

Во время карантина верующие должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи (медиатрансляции).

Также ПЦУ готова предоставить свои помещения для больных и тех, кто нуждается в обследовании.

К слову, шестеро из 13 новых больных коронавирусом в Черновицкой области оказались детьми.

По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак, инфицированные дети чувствуют себя хорошо, температуры у них нет.

Источник: ПЦУ