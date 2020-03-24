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Факты / Украина / Общество

ПЦУ разрешила проводить богослужения без присутствия верующих

ПЦУ разрешила проводить богослужения в храмах священнослужителям, церковнослужителям и певцам без присутствия верующих.

Во время карантина верующие должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи (медиатрансляции).

Также ПЦУ готова предоставить свои помещения для больных и тех, кто нуждается в обследовании.

К слову, шестеро из 13 новых больных коронавирусом в Черновицкой области оказались детьми.

По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак, инфицированные дети чувствуют себя хорошо, температуры у них нет.

Источник: ПЦУ

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