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ПЦУ дозволила проводити богослужіння без присутності вірян

ПЦУ дозволила проводити богослужіння у храмах священнослужителям, церковнослужителям і співакам без присутності вірян.

Під час карантину віряни повинні долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв’язку (медіатрансляції).

Також ПЦУ готова надати свої приміщення для хворих і тих, хто потребує обстеження.

До речі, шестеро з 13 нових хворих на коронавірус у Чернівецькій області виявилися дітьми.

За словами заступника голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак, інфіковані діти почуваються добре, температури у них немає.

Джерело: ПЦУ

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