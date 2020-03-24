Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, введен обязательный масочный режим и запрещается работа МАФов с шаурмой и кофе.

Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Обязательный масочный режим в столице введен для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте, — говорится в протоколе.

Обеспечить внедрение масочного режима должны Национальная полиция и районные в городе Киеве государственные администрации.

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