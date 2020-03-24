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Факти / Україна

У Києві закриють усі МАФи з шаурмою та кавою і введуть масковий режим

Київ посилює обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, запроваджено обов’язковий масковий режим та забороняється робота МАФів із шаурмою та кавою.

Таке рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Обов’язковий масковий режим у столиці запроваджено для людей, які перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті, – йдеться у протоколі.

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Забезпечити впровадження маскового режиму мають Національна поліція та районні в місті Києві державні адміністрації.

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Джерело: КМДА

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