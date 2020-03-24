Укрпочта запускает бесплатную доставку посылок в больницы

Укрпочта с 24 марта и до окончания карантина вводит бесплатную доставку посылок в больницы.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

— Для тех, кто хочет и может помочь (или уже это делает) нашим медикам и их пациентам с марлевыми повязками, масками, респираторами, одноразовыми медицинскими халатами, одноразовыми бахилами, защитными очками, защитными перчатками, бинтами, Укрпочта запустила бесплатную доставку, — сообщил он.

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Игорь Смелянский также добавил, что отправлять посылки можно с любой точки Украины в одну из больниц из перечня имеющихся на сайте и в каждом отделении.

Для областных центров отправления могут быть до 30 кг. Если медицинское учреждение, которому адресуется почтовое отправление находится не в областном центре, то его вес не должен превышать 5 кг.

Напомним, ранее Игорь Смелянский также сообщил, что с 24 марта Укрпочта начинает доставлять лекарства по всей Украине.

Источник: Укрпочта