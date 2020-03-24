Укрпошта запускає безкоштовну доставку посилок у лікарні

Укрпошта з 24 березня і до закінчення карантину запроваджує безкоштовну доставку посилок до лікарень.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

– Для тих, хто хоче і може допомогти (або вже це робить) нашим медикам та їхнім пацієнтам з марлевими пов’язками, масками, респіраторами, одноразовими медичними халатами, одноразовими бахілами, захисними окулярами, захисними рукавицями, бинтами, Укрпошта запустила безкоштовну доставку, – повідомив він.

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Ігор Смілянський також додав, що надсилати посилки можна з будь-якої точки України в одну з лікарень з переліку, що є на сайті та у кожному відділенні.

Для обласних центрів відправлення можуть бути до 30 кг. Якщо медичний заклад, до якого адресується поштове відправлення, розташований не в обласному центрі, то його вага не має перевищувати 5 кг.

Нагадаємо, раніше Ігор Смілянський також повідомив, що з 24 березня Укрпошта починає доставляти ліки всією Україною.

Джерело: Укрпошта