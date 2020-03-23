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Факты / Украина / Общество

Укрпошта будет доставлять лекарства пенсионерам домой

Операторам почтовой связи разрешено доставлять лекарственные средства пожилым людям домой, заявил по итогам заседания Кабмина министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, такое решение направлено на предотвращение скопления людей в аптеках.

— Таким образом правительство регулирует вопросы обеспечения населения, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина, — отметил Криклий.

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В то же время, как сказал министр, разрешение на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, хранение которых запрещено.

На этом же заседании Кабмин разрешил лицензиатам торговать лекарственными средствами и сопутствующими товарами на время карантина дистанционно.

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая инфицирования коронавирусом.

Источник: Мининфраструктуры

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