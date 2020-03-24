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Факты / Украина / Общество

Емец не собирается в отставку — Минздрав

Министр здравоохранения Илья Емец не собирается подавать в отставку.

Об этом заявил пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко в эфире одного из украинских телеканалов.

— Позиция Емца состоит в том, что он пришел к власти, чтобы провести медицинскую реформу и помочь Украине преодолеть эпидемию коронавируса, — говорит Дехтяренко.

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Минздрав работает почти в круглосуточном режиме, чтобы достичь поставленных задач, добавляет спикер.

Информация об отставке Емца появилась 23 марта от народного депутата из фракции ЕС Алексея Гончаренко. Причиной он назвал проблему министра наладить работу ведомства на период карантина в Украине.

Ранее Факты ICTV рассказали, что в Минздраве рассчитали худшие сценарии распространения коронавируса в Украине.

Источник: Укринформ

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