Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не збирається подавати у відставку.

Про це заявив речник МОЗ Артем Дехтяренко в ефірі одного з українських телеканалів.

– Позиція Ємця полягає в тому, що він прийшов до влади, щоб провести медичну реформу і допомогти Україні подолати епідемію коронавірусу, – каже Дехтяренко.

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МОЗ працює майже в цілодобовому режимі, щоб досягти поставлених завдань, додає речник.

Інформація про відставку Іллі Ємця з’явилася 23 березня від народного депутата з фракції ЄС Олексія Гончаренка. Причиною він назвав неспроможність міністра налагодити роботу відомства в період карантину в Україні.

Раніше Факти ICTV розповіли, що у МОЗ розрахували найгірші сценарії поширення коронавірусу в Україні.