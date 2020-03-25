Дарница поставит в аптеки миллион упаковок парацетамола

Фармацевтическая компания Дарница до конца марта доставит в аптеки 1 млн упаковок парацетамола. Как сообщает пресс-служба компании, Дарница изменила планы производства для первоочередного обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами.

В компании напомнили, что парацетамол входит в перечень лекарственных средств, применяемых для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. По словам председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, Дарница в последующие месяцы готова обеспечить спрос украинцев на это лекарство.

— Пандемия – это вызов, а противостоять ему можно только действуя на опережение. Именно так делает Дарница. Мы изменили наши приоритеты в пользу производства противовирусных, а также жаропонижающих средств. До конца марта будет выпущено 1 млн упаковок Парацетамола-Дарница. В последующие месяцы Дарница готова обеспечить спрос на этот препарат. Мы продолжаем работать, чтобы украинцы были уверены в том, что имеют доступ к эффективным и безопасным препаратам, — подчеркнул Шимкив.

В компании также добавили, что участок, на котором производится лекарственное средство Парацетамол-Дарница, соответствует международным стандартам надлежащей производственной практики (good manufacturing practice, GMP).

Фармацевтическая компания Дарница осуществляет поэтапный контроль всего, что влияет на качество лекарственного средства Парацетамол-Дарница – сырья, полупродукта для приготовления таблеток, готового продукта и материалов, используемых для упаковки.

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Парацетамол-Дарница выпускается в форме таблеток дозировкой 200 мг и 500 мг, регистрационные удостоверения UA 4369/01/01 и 4369/01/03. Средство обладает жаропонижающим и умеренным обезболивающим действием.

Фармацевтическая компания Дарница основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении.

Доля Дарницы в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.

К слову, пресс-служба компании Дарница сообщила о переходе сотрудников офиса на дистанционный режим работы в связи с карантином.