Дарниця доставить в аптеки мільйон упаковок парацетамолу

Фармацевтична компанія Дарниця до кінця березня доставить в аптеки 1 млн упаковок парацетамолу. Як повідомляє прес-служба компанії, Дарниця змінила плани виробництва для першочергового забезпечення населення противірусними та жарознижувальними засобами.

У компанії нагадали, що парацетамол входить до переліку лікарських засобів, що застосовуються для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. Засіб рекомендується Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейською медичною асоціацією для боротьби з лихоманкою і нейтралізації болю пацієнтам з Covid-19.

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, Дарниця в наступні місяці готова забезпечити попит українців на ці ліки.

– Пандемія – це виклик, а протистояти йому можна тільки діючи на випередження. Саме так робить Дарниця. Ми змінили наші пріоритети на користь виробництва противірусних, а також жарознижувальних засобів. До кінця березня буде випущено 1 млн упаковок Парацетамолу-Дарниця. У наступні місяці Дарниця готова забезпечити попит на цей препарат. Ми продовжуємо працювати, щоб українці були впевнені в тому, що мають доступ до ефективних і безпечних препаратів, – підкреслив Шимків.

У компанії також додали, що ділянка, на якій виготовляється лікарський засіб Парацетамол-Дарниця, відповідає міжнародним стандартам належної виробничої практики (good manufacturing practice, GMP).

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Фармацевтична компанія Дарниця здійснює поетапний контроль за всім, що впливає на якість лікарського засобу Парацетамол-Дарниця – сировиною, напівпродуктами для приготування таблеток, готовими продуктами та матеріалами, що використовуються для упаковки.

Парацетамол-Дарниця випускається у формі таблеток дозуванням 200 мг і 500 мг, реєстраційні посвідчення UA 4369/01/01 і 4369/01/03. Засіб має жарознижувальну та помірну знеболювальну дію.

Фармацевтична компанія Дарниця заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі.

Частка Дарниці в 2019 році склала 13,76%. Продуктовий портфель компанії складається з близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрями розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і рішення проблем болю. Бенефіціари компанії – сім’я Загорій.

До речі, прес-служба компанії Дарниця повідомила про перехід співробітників офісу на дистанційний режим роботи у зв’язку з карантином.