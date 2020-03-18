Дарница перевела сотрудников офиса на дистанционный режим работы

Фармацевтическая компания Дарница продолжает обеспечивать украинцев всеми необходимыми медикаментами. Однако в связи с карантином сотрудники офиса переведены на дистанционный режим работы, сообщает пресс-служба компании.

— Ответственность — это одна из четырех ценностей Дарницы. Мы ответственны перед нашими сотрудниками, поэтому офис компании переходит на дистанционный режим работы. В то же время мы ответственны перед пациентами. Лекарства, которые производит Дарница, ежедневно помогают украинцам и спасают их жизни. Понимая это, мы сделали все необходимое, чтобы наше производство продолжило работу. Мы обеспечили защиту наших сотрудников (согласно рекомендациям Минздрава и ВОЗ) во время работы и позаботились об их безопасном передвижении, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Дарница в своей ответственности солидарна с врачами. Поэтому компания продолжает производить качественные, эффективные и доступные препараты в соответствии с требованиями стандарта GMP.

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Фармацевтическая компания Дарница совместно с семейным фондом Zagoriy Foundation передали три аппарата искусственной вентиляции легких в Киевскую больницу скорой помощи, поскольку именно этих аппаратов, по опыту других стран, не хватает в период эпидемии Covid-19.

Оборудование Vela производства компании Viasys (США) обеспечивает искусственную вентиляцию легких больным, которые находятся в тяжелом и критическом состоянии.

Фармацевтическая компания Дарница основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении.

Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициарами фармацевтической компании Дарница является семья Загорий.

К слову, фармацевтическая компания Дарница в 2019 году завершила восемь клинических исследований новых лекарственных средств, в том числе четыре – по доказательству биоэквивалентности.