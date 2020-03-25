Гражданам, потерявшим работу во время карантина, назначат субсидию

На заседании правительства министры согласовали назначение жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина.

Для этого люди должны зарегистрироваться в службе занятости. Это возможно сделать онлайн.

— На время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационный Фонд, — пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий.

Председателя ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий.

К слову, Кабинет министров разрешил бесплатную передачу в учреждения здравоохранения конфискованных медицинских костюмов, халатов, масок, респираторов, перчаток и очков.