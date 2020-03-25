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Факти / Україна / Суспільство

Громадянам, які втратили роботу під час карантину, призначать субсидію

На засіданні уряду міністри погодили призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.

Для цього особи мають зареєструватися в службі зайнятості. Це можливо зробити онлайн.

– На час карантину уряд збільшує субсидії для оплати ЖКП в середньому на 300 грн.

Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд, – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Текстом постанови також забороняється в період карантину позбавляти громадян житлових субсидій.

Голови ОДА з органами місцевого самоврядування мають забезпечити дотримання цих умов.

До слова, Кабінет міністрів дозволив безкоштовне передавання в установи охорони здоров’я конфіскованих медичних костюмів, халатів, масок, респіраторів, рукавичок і окулярів.

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