Кабмин продлил карантин и объявил в Украине чрезвычайную ситуацию до 24 апреля

Правительство ввело чрезвычайную ситуацию по всей Украине и продолжило карантин до 24 апреля.

Такое решение в среду, 25 марта, приняли на очередном заседании Кабмина.

Правительство действует по определенному плану борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания на Covid-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве.

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До этого режим чрезвычайной ситуации был введен в тех областях, где зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом: Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской, Запорожской областях и Киеве.

К слову, Кабинет министров разрешил бесплатную передачу в учреждения здравоохранения конфискованных медицинских костюмов, халатов, масок, респираторов, перчаток и очков.