Комендантский час в Украине пока не нужен — Аваков

Комендантский час в Украине для борьбы из коронавирусом по состоянию на сегодня не нужен.
Такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
— Думаю, это то мероприятие (комендантский час. — Ред), которое нам сейчас не нужно. Мы будем вводить его, когда этого потребуют обстоятельства, — говорит министр.
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Если украинцы будут придерживаться карантина, то так будет проще справиться из коронавирусом, добавил Аваков.
Ранее, главный полицейский Киева Андрей Крищенко предложил ввести комендантский час. Мол, так легче бороться с мародерством.
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