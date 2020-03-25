Комендантский час в Украине пока не нужен — Аваков

Комендантский час в Украине для борьбы из коронавирусом по состоянию на сегодня не нужен.

Такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Думаю, это то мероприятие (комендантский час. — Ред), которое нам сейчас не нужно. Мы будем вводить его, когда этого потребуют обстоятельства, — говорит министр.

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Если украинцы будут придерживаться карантина, то так будет проще справиться из коронавирусом, добавил Аваков.

Ранее, главный полицейский Киева Андрей Крищенко предложил ввести комендантский час. Мол, так легче бороться с мародерством.