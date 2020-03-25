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Факти / Україна / Суспільство

Комендантська година в Україні поки не потрібна – Аваков

Комендантська година в Україні для боротьби з коронавірусом станом на сьогодні не потрібна.

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Думаю, це той захід (комендантська година. – Ред), який нам зараз не потрібен. Ми вдаватимемося до неї, коли цього вимагатимуть обставини, – каже міністр.

Читайте: У надзвичайному стані немає необхідності. Це крайній захід – Аваков

Якщо українці дотримуватимуться карантину, то буде легше впоратися з коронавірусом, додав Аваков.

Раніше, головний поліцейський Києва Андрій Крищенко запропонував ввести комендантську годину. Мовляв, так легше боротись з мародерством.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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