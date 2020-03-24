Комендантский час в Киеве мог бы предотвратить мародерство — Нацполиция

Введение запрета на передвижение по улице в ночное время поможет не допустить фактов мародерства в столице.

Такое мнение высказал начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Крищенко рассказал, что в столице криминогенная обстановка не изменилась в связи с введением ограничительных мер по предотвращению коронавируса.

— Мы понимаем, что в такое трудное время отмечается рост преступности. Но пока нет этого, даже есть некоторое снижение уличной преступности: за последние сутки в Киеве не было ни одного ограбления, это случается крайне редко, — сказал он.

По словам руководителя полиции Киева, в целом уровень преступности в столице остается неизменным.

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Крищенко высказал мнение о том, что ограничение выхода на улицу в ночное время помогло бы предотвратить мародерство в столице.

— Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот здесь бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время, — сказал он.

Усиление карантина также помогло бы сдержать преступность.

— Так усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но и для того, чтобы кривая преступности не поползла вверх, ведь безопасность людей, профилактика и раскрытие преступлений — это наши непосредственные обязанности, — подытожил руководитель полиции.

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