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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Шмыгаль поручил Минэкономики провести мониторинг цен на социальные продукты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести мониторинг цен на социально значимые продукты и при необходимости обновить их перечень.

— Правительство отдаст поручение определить и по необходимости обновить перечень продуктов социального назначения.

Министерство экономического развития должно провести мониторинг цен на такие продукты, которые являются товарами первой необходимости, чтобы исключить возможность спекулятивного роста цен на них, — сказал премьер в ходе заседания правительства в среду, 25 март.

Ранее Владимир Зеленский отметил недопустимость зарабатывания на ситуации с коронавирусом и завышения цен, в частности на экспресс-тесты.

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