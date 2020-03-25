Шмыгаль поручил Минэкономики провести мониторинг цен на социальные продукты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести мониторинг цен на социально значимые продукты и при необходимости обновить их перечень.

— Правительство отдаст поручение определить и по необходимости обновить перечень продуктов социального назначения. Министерство экономического развития должно провести мониторинг цен на такие продукты, которые являются товарами первой необходимости, чтобы исключить возможность спекулятивного роста цен на них, — сказал премьер в ходе заседания правительства в среду, 25 март.

Ранее Владимир Зеленский отметил недопустимость зарабатывания на ситуации с коронавирусом и завышения цен, в частности на экспресс-тесты.