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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Шмигаль доручив Мінекономіки провести моніторинг цін на соціальні продукти

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства провести моніторинг цін на соціально значущі продукти і за необхідності оновити їхній перелік.

– Уряд віддасть доручення визначити і за потреби оновити перелік продуктів соціального призначення.

Міністерство економічного розвитку має провести моніторинг цін на такі продукти, які є товарами першої необхідності, щоб виключити можливість спекулятивного зростання цін на них, – сказав прем’єр під час засідання уряду в середу, 25 березень.

Раніше Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості заробляння на ситуації з коронавірусом і завищення цін, зокрема на експрес-тести.

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