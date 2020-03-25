Шмигаль доручив Мінекономіки провести моніторинг цін на соціальні продукти

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства провести моніторинг цін на соціально значущі продукти і за необхідності оновити їхній перелік.

– Уряд віддасть доручення визначити і за потреби оновити перелік продуктів соціального призначення. Міністерство економічного розвитку має провести моніторинг цін на такі продукти, які є товарами першої необхідності, щоб виключити можливість спекулятивного зростання цін на них, – сказав прем’єр під час засідання уряду в середу, 25 березень.

Раніше Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості заробляння на ситуації з коронавірусом і завищення цін, зокрема на експрес-тести.