Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать: Зеленский о спекулятивных ценах в аптеках

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании СНБО будут обсуждаться вопросы обеспечения всем необходимым украинских больниц и аптек в связи с распространением в мире коронавируса.

— Будет обсуждаться обеспечение необходимыми средствами больниц и аптек. Речь идет и о масках, и о экспресс-тестах, — сказал он.

Также Зеленский заявил о недопустимости зарабатывания на ситуации с коронавирусом и завышения цен на экспресс-тесты.

Читайте: Больницы Киева с бесплатными экспресс-тестами на коронавирус (СПИСОК)

— Есть такие вещи, на которых просто нельзя зарабатывать: это война и здоровье людей. Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает 10 тыс. грн, — подчеркнул президент.

Зеленский указал, что будет проведен отдельный разговор с производителями и поставщиками на предмет спекулятивных цен.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.