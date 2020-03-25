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Факты / Украина

В Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию

В Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию. Ограничения в городе введут сегодня, 25 марта, в 14.00.

Мэр города Владимир Буряк призвал граждан не паниковать и не выходить из дома без острой необходимости.

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