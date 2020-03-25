У Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію. Обмеження в місті введуть сьогодні, 25 березня, о 14. 00.

Про це повідомив міський голова Володимир Буряк.

Мер міста закликав громадян не панікувати і не виходити з дому без нагальної потреби.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з виявленням 4 випадків зараження на коронавірус.

Що таке надзвичайна ситуація

Офіційне формулювання: обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, викликана катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією.

Наразі йдеться про подолання надзвичайної ситуації, пов’язаної з коронавірусом.

В її умовах спочатку влада забезпечить підтримку медичних працівників, лікарень та інформаційного забезпечення населення.