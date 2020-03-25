Правительство должно немедленно решить проблему выплат безработным — Виталий Нестор

Правительство должно немедленно отреагировать на проблему остановки выплат безработным и предусмотреть возможность их дистанционного учета. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель киевской Батькивщины Виталий Нестор.

Он сообщил о массовых жалобах киевлян на остановку выплат по безработице, поскольку из-за введенного карантина люди не могут посещать центры занятости.

— Люди жалуются, что из-за карантина не имеют возможности планово посещать центры занятости, как того требует действующее законодательство. Это становится причиной для не начисления выплат, — отметил Нестор.

Кроме того, он обратил внимание на невозможность стать на учет по безработице людям, которые теряют работу в период карантина.

— Они не могут оперативно стать на учет и, фактически, остаются без всякой финансовой поддержки — подчеркнул руководитель столичной Батькивщины.

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По словам Виталия Нестора, правительство должно немедленно решить данную проблему, предусмотреть возможность начислять выплаты и становиться на учет по безработице без физического посещения центров занятости.

— Необходимо срочно вносить изменения в порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденного постановлением Кабмина №792 от 19 сентября 2018 года. Медлить нельзя — люди, которые в это непростое время потеряли работу, не могут себе позволить ждать, — добавил он.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина. О начале ее работы в видеообращении сообщил председатель общественной организации Центр защиты киевлян Виталий Нестор.