Уряд має негайно вирішити проблему виплат безробітним – Віталій Нестор

Уряд має негайно відреагувати на проблему зупинки виплат безробітним та передбачити можливість їх дистанційного обліку. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив голова київської Батьківщини Віталій Нестор.

Він повідомив про масові скарги киян на зупинку виплат по безробіттю, пов’язані з неможливістю відвідувати центри зайнятості через запроваджений карантин.

– Люди скаржаться, що через карантин не мають можливості планово відвідувати центри зайнятості, як того вимагає чинне законодавство. Це стає причиною для не нарахування виплат, – зазначив Нестор.

Крім того, він звернув увагу на неможливість стати на обік по безробіттю людям, які втрачають роботу у період карантину.

– Вони не можуть оперативно стати на облік і, фактично, залишаються без будь-якої фінансової підтримки – наголосив керівник столичної Батьківщини.

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За словами Віталія Нестора, уряд має негайно вирішити дану проблему, передбачити можливість нараховувати виплати та ставати на облік по безробіттю без фізичного відвідування центрів зайнятості.

– Необхідно терміново вносити зміни в порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабміну №792 від 19 вересня 2018 року. Зволікати не можна – люди, які у цей непростий час втратили роботу, не можуть собі дозволити чекати, – додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві запрацювала гаряча лінія з питань карантину. Про початок її роботи у відеозверненні повідомив голова громадської організації Центр захисту киян Віталій Нестор.