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Факти / Україна / Суспільство

Уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня

Уряд запровадив надзвичайну ситуацію в усій Україні та продовжив карантин до 24 квітня.

Таке рішення у середу, 25 березня, ухвалили на черговому засіданні Кабміну.

Уряд діє за визначеним планом боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. І сьогоднішнє рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на Covid-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві.

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До цього режим надзвичайної ситуації був введений у тих областях, де зафіксували випадки інфікування коронавірусом: Київській, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Донецькій, Тернопільській і Черкаській, Запорізькій областях та Києві.

До слова, Кабінет міністрів дозволив безкоштовне передавання в установи охорони здоров’я конфіскованих медичних костюмів, халатів, масок, респіраторів, рукавичок і окулярів.

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