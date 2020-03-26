Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине

Второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание – это Юлия Лапутина из Службы безопасности.

— Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной. Она – заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, — говорится в сообщении СБУ.

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В СБУ также отмечают, что Лапутина настоящий боевой офицер и человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии.

Напомним, 14 октября 2018 года президент Петр Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине. Первой украинкой, получившей звание генерал-майора медицинской службы, стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.

Источник: СБУ