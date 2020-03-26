Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине

Второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание – это Юлия Лапутина из Службы безопасности.
— Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной. Она – заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, — говорится в сообщении СБУ.
Читайте: День СБУ: топ-5 громких дел службы
В СБУ также отмечают, что Лапутина настоящий боевой офицер и человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии.
Напомним, 14 октября 2018 года президент Петр Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине. Первой украинкой, получившей звание генерал-майора медицинской службы, стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.
Источник: СБУ
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==