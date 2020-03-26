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Лапутіна стала другою жінкою-генералом в Україні

Другий раз в історії України жінка отримала генеральське звання – це Юлія Лапутіна зі Служби безпеки.

– Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора Юлії Лапутіній. Вона – заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, – йдеться у повідомленні СБУ.

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В СБУ також зазначають, що Лапутіна справжній бойовий офіцер і людина, яка на ділі знає, що таке захист країни від російської агресії.

Нагадаємо, 14 жовтня 2018 року президент Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці. Першою українкою, яка отримала звання генерал-майора медичної служби, стала керівник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей.

Джерело: СБУ

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