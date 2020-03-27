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Факты / Украина

Больных пневмонией будут принимать пять больниц Киева

В Киеве пациентов с пневмонией будут принимать городские клинические больницы №1, №3, №5, №6 и №8.

— Обычно лечение пневмонии осуществлялось в любой больнице в терапевтическом или пульмонологическом отделениях, где находятся и другие категории пациентов, в частности, хронические больные.

Учитывая то, что рост случаев этого заболевания происходит в период вспышки гриппа, а также, что коронавирусная инфекция в основном поражает легкие, было принято решение очертить круг медицинских заведений, которые будут принимать больных пневмонией, — рассказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Во время определения перечня больниц учитывались наличие достаточного кадрового потенциала и оборудования.

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Также больных пневмонией, которые находятся в этих пяти учреждениях, смогут консультировать врачи-инфекционисты из Александровской больницы и Киевской городской клинической больницы №4.

Пациентам с тяжелыми формами пневмонии будут делать ПЦР-тестирование на коронавирус.

— Такие мероприятия предоставляют нам возможность, во-первых, усилить контроль над лечением пациентов с пневмонией. Во-вторых, обезопасить хронических больных. И, в-третьих, снизить риск заболевания для врачей, которые будут проявлять особое внимание и использовать усиленные средства защиты, излечивая эту категорию больных, — сказала Гинзбург.

Напомним, в январе 2020 года в Украине от гриппа и пневмонии умер 621 человек. От болезней органов дыхания умерли 1 203 человека.

Источник: КГГА

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