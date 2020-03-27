Хворих на пневмонію прийматимуть п’ять лікарень Києва

У Києві пацієнтів з пневмонією прийматимуть міські клінічні лікарні №1, №3, №5, №6 і №8.

– Зазвичай лікування пневмонії здійснювалося в будь-якій лікарні в терапевтичному або пульмонологічному відділеннях, де знаходяться і інші категорії пацієнтів, зокрема, хронічні хворі. Враховуючи те, що зростання випадків цього захворювання відбувається в період спалаху грипу, а також, що коронавірусна інфекція в основному вражає легені, було ухвалене рішення окреслити коло медичних закладів, які прийматимуть хворих на пневмонію, – розповіла директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Під час визначення переліку лікарень враховувалися наявність достатнього кадрового потенціалу та обладнання.

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Також хворих на пневмонію, які перебувають у цих п’яти закладах, зможуть консультувати лікарі-інфекціоністи з Олександрівської лікарні та Київської міської клінічної лікарні №4.

Пацієнтам з важкими формами пневмонії робитимуть ПЛР-тестування на коронавірус.

– Такі заходи надають нам можливість, по-перше, посилити контроль над лікуванням пацієнтів з пневмонією. По-друге, убезпечити хронічних хворих. І, по-третє, знизити ризик захворювання для лікарів, які проявлятимуть особливу увагу і використовуватимуть посилені засоби захисту, виліковуючи цю категорію хворих, – сказала Гінзбург.

Нагадаємо, в січні 2020 року в Україні від грипу та пневмонії померла 621 людина. Від хвороб органів дихання померли 1 203 людини.