Glovo снизит зарплату курьерам на 35% - дата

Курьерам Glovo в Киеве снизят зарплату на 35%, начиная с 6 апреля.

Вместо 5 000 грн за 100 выполненных заказов в неделю будет 3 000 грн.

Также будут уменьшены премии за 80, 60, 40, 20 заказов.

Стоимость километража подняли с 5,50 грн до 6 грн за 1 км.

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В компании это объяснили тем, что теперь не нужно тратить деньги на дополнительное обслуживание транспорта.

— Ввиду того, что сейчас прекрасная весенняя погода и отсутствуют затраты на дополнительное обслуживание транспорта вызванное погодными условиями, бонус для авто в размере 20% отменяется. Таким образом, мы возвращаемся к одинаковым выплатам независимо от вида транспорта, — говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что заказов стало больше и новая система выплат должна стимулировать курьеров выполнять заказы максимально быстро и качественно.





Напомним, Glovo — сервис доставки вещей и продуктов питания из супермаркетов и ресторанов. В октябре 2018 года компания начала работу на рынке Украины.

По состоянию на март 2020 года сервис работал в 15 городах Украины. Юбилейным пятнадцатым город стали Черновцы, где сервис доставки начал работать 3 марта.