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Факти / Україна

Кур’єрам Glovo знизять зарплату на 35%

Кур’єрам Glovo в Києві знизять зарплату на 35% із 6 квітня.

Замість 5 000 грн за 100 виконаних замовлень на тиждень буде 3 000 грн.

Також будуть зменшені премії за 80, 60, 40, 20 замовлень.

Вартість кілометражу підняли з 5,50 грн до 6 грн за 1 км.

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У компанії це пояснили тим, що тепер не потрібно витрачати гроші на додаткове обслуговування транспорту.

– Зважаючи на прекрасну весняну погоду і відсутність витрат на додаткове обслуговування транспорту спричинене погодними умовами, бонус для авто в розмірі 20% скасовується. Таким чином, ми повертаємося до однакових виплат незалежно від виду транспорту, – йдеться в повідомленні.

Також в компанії зазначили, що замовлень стало більше і нова система виплат повинна стимулювати кур’єрів виконувати замовлення максимально швидко і якісно.

Glovo знизить зарплату кур'єрам на 35% - дата

Нагадаємо, Glovo – сервіс доставки речей і продуктів харчування з супермаркетів і ресторанів. У жовтні 2018 року компанія почала роботу на ринку України.

Станом на березень 2020 року сервіс працював у 15 містах України. Ювілейним п’ятнадцятим місто стали Чернівці, де сервіс доставки почав працювати 3 березня.

Фото: Dreamstime

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