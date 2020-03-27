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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

З опівночі 16 березня призупинили роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 27 березня в Україні зареєстровані 218 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

 

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Пряма трансляція
10:00 - 27 березня

Станом на 10 ранку в Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусу. За добу виявили 62 нових хворих.

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08:57 - 27 березня

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08:56 - 27 березня

У магазинах АТБ істотно подорожчали близько 100 товарних позицій з-поміж майже 4 тис. найменувань асортименту.

– Але вже з наступного тижня планується частково відновлювати стандартну акційну активність і перейти до стандартного промо-плану просування товарів, – заявив гендиректор корпорації.

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08:54 - 27 березня

Максимальну кількість пасажирів у громадському транспорті на час карантину збільшили.

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08:50 - 27 березня

Станом на 22.00 26 березня в Україні зафіксовано 196 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 40 нових випадків.

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21:45 - 26 березня

Володимир Зеленський заявив, що вже 27 березня в Україні будуть закриті кордони. Про громадян, які залишилися в інших країнах, подбають українські дипломати.

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21:44 - 26 березня

Кількість тих, хто заразився коронавірусом в Києві, зросла до 47 осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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21:42 - 26 березня

Місто Суми повністю закривається на в’їзд для немісцевих жителів. Однак в місто можуть потрапити жителі, які проживають там, варто мати відповідний документи; особи, які мають у місті нерухомість, повинні мати документи, що підтверджують право власності. Також у Суми пустять тих, хто працює в місті, але необхідна довідка з роботи.

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21:41 - 26 березня

З 26 березня в Херсонській області на коронавірус тестуватимуть всіх вагітних жінок і хворих на пневмонію.

Про це заявив директор Департаменту охорони здоров’я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко.

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21:38 - 26 березня

Станом на 14.00 26 березня у Вінницькій області зареєстровано чотири випадки зараження коронавірусом, зокрема – у дитини.

– 26.03.2020 на території області зареєстровано 32 підозри на Covid-19. У 24 випадках діагноз лабораторно не підтверджено, в чотирьох випадках виявлено коронавірус, в тому числі в однієї дитини, – йдеться в повідомленні.

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