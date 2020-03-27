Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

21:42 -

Місто Суми повністю закривається на в’їзд для немісцевих жителів. Однак в місто можуть потрапити жителі, які проживають там, варто мати відповідний документи; особи, які мають у місті нерухомість, повинні мати документи, що підтверджують право власності. Також у Суми пустять тих, хто працює в місті, але необхідна довідка з роботи.