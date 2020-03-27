С 11 марта аренду за коммунальные объекты снизили до 1 грн — Кличко

В случае невозможности использования объекта коммунального имущества арендодателей освободят от оплаты.

Об этом заявил Виталий Кличко во время брифинга.

— Они будут платить символическую 1 гривну, — сказал мэр.

Решение начинает действовать с 11 марта.

Также Кличко добавил, что Киев предоставил другим предпринимателям, которые продолжают свою деятельность во время карантина, 50% льготы на оплату аренды коммунального имущества.

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Такая скидка будет действовать до 31 июля.

Напомним, с 1 марта по 30 апреля 2020 года украинцам разрешается временно приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам. И банки не должны взимать с них залог.