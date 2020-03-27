З 11 березня оренду за комунальні об’єкти знизили до 1 грн – Кличко

У разі неможливості використання об’єкта комунального майна, орендодавців звільнять від оплати.

Про це заявив Віталій Кличко під час брифінгу.

– Вони платитимуть символічну 1 гривню, – додав мер.

Рішення починає діяти з 11 березня.

Також Кличко додав, що Київ надав підприємцям 50% пільгу на сплату оренди комунального майна.

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Така знижка діятиме до 31 липня.

Нагадаємо, з 1 березня до 30 квітня 2020 року українцям дозволяється тимчасово призупинити сплату платежів за іпотечними кредитами. І банки не повинні стягувати з них заставу.