Голос инициирует увольнение Емца с должности министра здравоохранения

Фракция Голос подготовила проект постановления об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения на внеочередной сессии парламента 30 марта.

По словам нардепа от Голоса, члена Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольги Стефанишиной, Емец провалил подготовку Украины к борьбе с коронавирусом и организацию тестирования населения.

— Заблокировал 67 млн ​​грн, за которые давно можно было купить тесты, защитные костюмы для врачей. Его бездействие должны расследовать правоохранительные органы, — считает она.

В то же время Голос требует назначить на должность министра человека, который понимает процессы в системе здравоохранения и сможет принимать быстрые решения в условиях пандемии, знает, как эффективно реализовать второй этап медицинской реформы, который должен начаться с 1 апреля.

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Сейчас на сайте Рады нет информации о регистрации соответствующего проекта постановления.

Напомним, Илья Емец назначен министром здравоохранения 4 марта 2020 года. До этого он возглавлял Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава.

Источник: Голос