Голос ініціює звільнення Ємця з посади міністра охорони здоров’я

Фракція Голос підготувала проект постанови про звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров’я на позачерговій сесії парламенту 30 березня.

За словами нардепа від Голосу, члена Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольги Стефанишиної, Ємець провалив підготовку України до боротьби з коронавірусом та організацію тестування населення.

– Заблокував 67 млн грн, за які давно можна було купити тести і захисні костюми для лікарів. Його бездіяльність мають розслідувати правоохоронні органи, – вважає вона.

Водночас Голос вимагає призначити на посаду міністра людину, яка розуміє процеси в системі охорони здоров’я і зможе ухвалювати швидкі рішення в умовах пандемії та знає, як ефективно реалізувати другий етап медичної реформи, який має розпочатися з 1 квітня.

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Нині на сайті Ради немає інформації про реєстрацію відповідного проекту постанови.

Нагадаємо, Іллю Ємця призначено міністром охорони здоров’я 4 березня 2020 року. До цього він очолював Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ.

Джерело: Голос