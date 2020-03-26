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Факты / Украина / Политика

Зеленский встретился с председателями фракций перед внеочередным заседанием Рады

Перед внеочередным заседанием Верховной Рады Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций Слуга народа, Батькивщина, Оппозиционная платформа — За жизнь, Голос и Европейская Солидарность, а также депутатских групп За будущее и Доверие.

— Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем много, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения.

Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность — помочь Украине в такие нелегкие времена, — сказал президент.

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Владимир Зеленский обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины.

Напомним, правительство ввело чрезвычайную ситуацию во всех областях и продлило карантин в Украине до 24 апреля.

По состоянию на 10.00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса, из которых пять летальных. Четверо пациентов полностью выздоровели.

Источник: Офис президента

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