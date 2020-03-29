Лерос показал видео, как брат Ермака «продает» госдолжности — глава ОП обратился в СБУ

Украинский режиссер и народный депутат от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака якобы решает вопросы назначения людей на госдолжности.

— Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и конечно заработок на государстве, — написал Лерос.

Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в… Опубликовано Geo Leros Воскресенье, 29 марта 2020 г.

В то же время Андрей Ермак заявил, что намерен обратиться в СБУ и ГБР.

— Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса, — написал Ермак.